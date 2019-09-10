وصلة رقص تضع فيفي عبده في مرمى الهجوم

وصلة رقص لفيفي عبده بأحد الأفراح

كعادتها في مشاركة جمهورها ومتابعيها عبر حساباتها الرسمية جميع تفاصيل حياتها الشخصية والعملية، شاركت الفنانة والراقصة فيفي عبده جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام بمقطع مصور من داخل أحد الأفراح الذي كان يحضره مجموعة كبيرة من نجوم الطرب على رأسهم الفنان أحمد عدوية.

فيفي عبده ترقص بصحبة عدوية وعجاج ومصطفى قمر

وعلقت فيفي عبده على المقطع الذي ظهرت من خلاله وهي تقوم بالرقص على أغنية للمطرب مصطفى قمر، وقالت «بحبكم أنا ‏مع أحمد عدوية وخالد عجاج ومصطفى قمر. بحبكم أوي. لاف يو»، وظهر بالمقطع أيضاً تقبيل الفنان مصطفى قمر لرأس الفنان الكبير أحمد عدوية الذي كان يجلس على أحد المقاعد.

وتفاعل الكثيرون من متابعيها مع هذا المقطع، وأشادوا بظهورها مع كل هؤلاء من نجوم الفن.

يشار إلى أن فيفي عبده أعلنت منذ أيام أنها تستعد لخوض تجربة جديدة مع محبيها من خلال صالون فيفي عبده الذي ستقدم من خلاله الكثير من الموضوعات التي تهم جميع متابعيها.

وخاضت فيفي عبده السباق الرمضاني الماضي بمسلسل مملكة الغجر الذي قدمته مع مجموعة من نجوم الدراما من بينهم حورية فرغلي وسناء شافع وسامح الصريطي وميار الغيطي وأحمد كرارة وعزة مجاهد، ومن تأليف محمد الغيطي وإخراج عبد العزيز حشاد وتلقى العمل الكثير من الانتقادات بسبب الطريقة التي ظهر من خلالها أبطال العمل.



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