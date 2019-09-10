الفنانة حنان مطاوع تحتفي بـ"الأميرة الصغيرة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الفنانة المصرية حنان مطاوع عن إنجاب طفلتها الأولى التي أطلقت عليها اسم "أماليا"، وذلك عبر حسابها الخاص على "أنستقرام".



وأشارت مطاوع إلى أن اسم "أماليا" هو فرعوني قديم ويعني الأميرة الصغيرة ابنة الملك.

مطاوع نشرت صورة من داخل غرفة العمليات بعد الولادة، في أعقاب وضع طفلتها، تجمعها بزوجها المخرج المسرحي المصري أمير اليماني ووالدتها الفنانة المصرية سهير المرشدي.





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وذكرت مطاوع أنها رزقت بطفلتها منذ فترة، حيث لم تكشف في حينها، خصوصا وأنها رزقت بها بعد 3 سنوات من الزواج.





مجموعة من زملاء الفنانة قاموا بتهنئتها على قدوم مولودتها الأولى بينهم مي سليم ورانيا يوسف ورانيا ياسين وكندة علوش.