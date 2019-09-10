شركة مروى غروب… “خمسة عالساعة 5”

بعد سنوات طويلة من العمل الدؤوب والاجتهاد والنجاح، أصبح اسم شركة مروى غروب، للمنتج مروان حداد، أشهر من ان يعّرف في عالم الدراما.

ففي أرشيف الشركة عشرات الاعمال الدرامية التي تتوزع موسمياً على الشاشات اللبنانية، وقد لفتنا عرض خمس مسلسلات من انتاج مروى غروب، دفعة واحدة في نفس التوقيت على عدة قنوات.

ويستمتع المُشاهد يومياً عند الساعة الخامسة بخمسة أعمال وهي:

“باب ادريس” على LBC – “الحب الممنوع” على LB2 – “وين كنتي” على قناة الجديد – “متل القمر” على قناة MTV – “الحب المجنون” على قناة المستقبل.

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نذكر ان في جعبة عراب الدراما اللبنانية مروان حداد باقة من الأعمال، فشركة مروى غروب باشرت بتصوير مسلسل جديد بعنوان “لا قبلِك ولا بعدِك” سيعرض قريباً جداً على شاشة “الجديد” وهو من بطولة الممثل المصري ايمن قيسوني، جيسي عبدو، عباس شاهين، رانيا عيسى، شيرين ساسين، ارزة شدياق، جاد ابو كرم، ايلي شمالي المعروف بـ “ايلي جلادة في برنامج لهون وبس”، لويس ناضر، ليلى قمري، نتالي سلامة، من كتابة كريستين بطرس واخراج جورج روكز.

أيضاً تعمل الشركة حالياً على مسلسل سيحمل عنوان “غزل” بطولة جيهان خماس من كتابة كريستين بطرس من إنتاج شركة مروى غروب، التي لا زالت تبحث ضمن خياراتها عن المخرج الذي سيوقع هذا العمل الدرامي المقبل.

كما ان “حداد” سبق وذكر انه بدأ التحضير فعلياً لمسلسل “سنة عاشرة حب” ومسلسل اخر بعنوان “عشيق امي”.

أيضاً كشف “حداد” بتغريدة الى انطلاق تحضيرات الجزء الثالث من مسلسل “الباشا” الذي سيعرض في رمضان 2020 على قناة الجديد.