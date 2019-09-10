جنى عمرو دياب تنشرُ فيديو جديدًا.. وإطلالتها تُعرّضها لهجوم لاذع!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنَّ جنى عمرو دياب، باتت تتعمّدُ إثارة الجدل بين الحين والآخر، من خلال ما تنشره عبر حسابها على "إنستغرام" والذي يتابعها عليه أكثر من 328 ألف شخصٍ، فما أن انتهت أزمتها بنشرها صوراً بإطلالاتٍ مثيرةٍ خلال قضائها الإجازة الصيفية بإسبانيا برفقة أصدقائها، حتى عادت لإثارة الجدل بفيديو يجمعها بصديقاتها.

وقامت جنى بنشر مقطع فيديو لا تتعدّى مدته الثلاث ثوانٍ، ظهرت فيه وهي ترتدي تنورةً قصيرة مع مجموعة فتياتٍ يرتدين ملابس سوداء مثيرة، وتقوم بإخراج لسانها، مما عرّضها لهجومٍ واسعٍ إذ اعتبر البعض تصرفاتها تلك مثيرةً وجريئة.

وعلق كثيرون على تصرفاتها وملابسها التي ظهرت في الفيديو، بأنها لا تليقُ بها وتضرُّ بمكانة والدها الفنيّة، فيما دافع آخرون عنها موضّحين أنّها تعيشُ في أوروبا واكتسبت عاداتها وثقافتها منهم وهو ما يجعلها تتصرفُ بشكلٍ بعيدٍ عن عادات المجتمع العربي.

وجنى ليست الوحيدة التي تثير الجدل بين بنات دياب بما تنشره، إذ إنَّ شقيقتها كنزي تتعرضُ لذاتِ الهجوم أحيانًا بما تقوم بنشره عبر حسابها من صورٍ لها بملابس مثيرة وحركاتٍ جريئة.