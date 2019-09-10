هنا الزاهد تُنهي استعداداتها لحفل زفافها بإجراء عملية تجميل.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أنهت الفنانة المصرية هنا الزاهد استعداداتها لحفل زفافها على زميلها في الوسط الفني الفنان أحمد فهمي، والمقرّر إقامته الأربعاء، 11 أيلول، بأحد فنادق القاهرة.

وكشف مصدر مقرّب من هنا الزاهد لـ"فوشيا"، أن الفنانة الشابة ذهبت لأحد أطباء التجميل منذ أيام وخضعت لعملية تكبير الشفاه "فيلرز"، لإضافة مظهر جذاب لها قبل "ليلة العمر".

وأوضح المصدر أن الزاهد كانت ترغب في إجراء تغيير على شكلها قبل حفل زفافها، وكانت فكرة تكبير شفتيها تراودها منذ فترة حتى قرّرت تنفيذها بالفعل.

ونشرت هنا صورةً لها على "إنستغرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال وبدت عملية تكبير شفتيها واضحةً أمام جمهورها الأمر الذي نال إعجاب البعض فيما انتقد آخرون لجوءها لعمليات التجميل رغم جمالها الطبيعي والجذاب.

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وكانت الفنانة المصرية قد سبق وخضعت لجراحة تجميلية في أنفها منذ عدة سنوات، وذلك قبل انتشارها فنيًا.

من جانب آخر، أوضح المصدر لـ"فوشيا" أن هنا اتفقت مع أحمد فهمي على التعاقد مع شركة حراسات خاصة، لتأمين حفل زفافهما بعد تسريب البعض دعوة الحفل على مواقع التواصل الاجتماعي وإمكانية تسلل أشخاص غير مدعوين إلى الحفل.

يُذكر أن هنا الزاهد عاشت خلال الفترة الماضية حالةً من النشاط الفني، حيث حققت نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي مع خطيبها فهمي، في مسلسل "الواد سيد الشحات"، كما شاركت الفنان أحمد حاتم دور البطولة في فيلم "قصة حب" والذي نال إعجاب النقاد والجمهور.