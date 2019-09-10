حنان مطاوع تُرزق بمولودتها الأولى.. وتكشفُ عن اسمها ومعناه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رُزقت الفنانة المصرية حنان مطاوع، بمولودتها الأولى بعد زواج دام ثلاث سنوات من المخرج المسرحي أمير اليماني، حيث نشرت صورتها بعد خروجها من غرفة العمليات مباشرةً جمعتها بزوجها ووالدتها الفنانة سهير المرشدي، معلنةً عن اسم ابنتها الذي أطلقته عليها وهو "أماليا".

وحرصت حنان مطاوع على إخفاء وجه ابنتها في الصورة، موضحةً أن معنى اسم "أماليا"، ينتمي للفراعنة المصريين فهو اسم فرعوني قديم يعني "الأميرة الصغيرة ابنة الملك".

وكتبت حنان، في تعليقها على الصورة قائلةً: "من فترة قريبة ربنا رزقني أنا وزوجي الحبيب بأجمل هدية من رب العالمين، بابنتي أماليا، على فكرة أماليا اسم مصري قديم (فرعوني) معناه الأميرة الصغيرة ابنة الملك، ربنا يبارك فيها ويجعلها من الصالحات".

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وتلقّت حنان مطاوع العديد من التهاني والتبريكات من زملائها الفنانين، من بينهم ميرهان حسين وسوسن نجم الدين ومنة تيسير وريهام أيمن ومي سليم ومحمد عز وإيمان العاصي ورانيا يوسف وغيرهم.

وتزوّجت حنان مطاوع من المخرج أمير اليماني في سبتمبر من عام 2016 بعد قصة حب جمعتهما وتكلّلت بالزواج.

يُذكر أن آخر أعمال حنان مطاوع مسلسل "لمس أكتاف"، والذي شاركت به في دراما رمضان الماضي مع النجمين ياسر جلال وفتحي عبد الوهاب، وتنتظر الفنانة المصرية عرض فيلمها "يوم وليلة" بعدما تم تغيير اسمه، حيث كان بعنوان "يوم مصري" وذلك في مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته المقبلة.