أول تريلر لـ Portrait of a Lady on Fire الفائز بـأفضل سيناريو بـ كان السينمائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة للفيلم الفرنسي Portrait of a Lady on Fire عن أول تريلر للعمل المقرر طرحه يوم 6 ديسمبر المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، وباقى دور العرض حول العالم.
فيلم Portrait of a Lady on Fire من بطولة نويمي ميرلانت، أديل هانيل، لؤنا باجرامي، فاليريا جولينو، كريستيل باراسن أرماند بولانجر، جي ديلامارش، كليمان بويسو، ومن تأليف وإخراج سيلين سكيما.
ويدور الفيلم في فرنسا في القرن الـ 18، حيث كُلفت رسامة شابة، تدعى ماريان، بعمل صورة زفاف هيلوس دون علمها، ولذلك يجب أن ترصد ماريان شكلها في النهار لتلوين الصورة في الليل، وبالتالي فأن يوماً بعد يوم، تصبح المرأتان أقرب حيث يتشاركان اللحظات الأخيرة من الحرية لـ هيلوس قبل الزفاف الذى يقترب موعده.
وكان قد نجح فيلم Portrait of a Lady on Fire للمخرجة الفرنسية سيلين سكيما، فى حصد جائزة أفضل سيناريو فى مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ 72 الماضية .
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