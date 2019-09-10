شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حفل افتتاح مهرجان المسرح التجريبى بحضور نجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل حفل افتتاح مهرجان المسرح التجرببى والمعاصر فى دورته ال 26 برئاسة الدكتور سامح أمين، بالسلام الوطنى، تبعه عرض راقص، ثم فيلم قصير عن عروض وانشطة المهرجان.

وحضر حفل الافتتاح الفنانين ؛ سميحة ايوب، أحمد كمال، سميرة عبد العزيز، مجدى فكرى، أشرف طلبة، المخرج ناصر عبد المنعم ، المخرج طارق الدويرى.

يُكرم المهرجان 5 رموز مسرحية من العرب والأجانب وهم الكاتب لى بروير، من "أمريكا"، والمخرج ثيودوروس تيرزوبولوس، من "اليونان"، والدكتورة جيسيكا كاهوا، من "أوغندا"، والكاتب المسرحى محمد أبو العلا السلامونى، من "مصر"، والمخرج زيانى شريف عياد، من "الجزائر"، والمخرج محسن العلى، من "العراق".

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كما تُمنح "ميدالية المهرجان" لمجموعة من الفنانين وكتاب المسرح المصرى تقديرا لإسهاماتهم الفنية والنقدية فى المهرجان وهم: الفنانة سميرة عبدالعزيز، والناقد عبد الرازق حسين، والفنان سيد رجب، والمخرج أحمد كمال، والمخرج هناء عبد الفتاح، والناقد حازم شحاتة، والمخرج محمد أبو السعود.

وتستقبل مسارح القاهرة عروض المهرجان وهى؛ «الغد بالعجوزة، متروبول، ميامى، السلام، العائم الصغير، العائم الكبير، البالون، مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا، مركز الإبداع الفنى، مسرح الجمهورية، والفلكى الجامعة الأمريكية قاعة إيوارت»، بالإضافة إلى حفلى الافتتاح والختام بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.