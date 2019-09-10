كريم عبد العزيز وأحمد عز يستعدان لـ«المواجهة التاريخية»

القاهرة - لايف ستايل
ألقت وكالة "سبوتنيك" الضوء على فيلم النجمين السينمائيين أحمد عز وكريم عبد العزيز، الذي يحمل عنوان "كيرا والجن 1919"، موضحة بأنهما تخليا عن الصراع المحتدم بينهما، من أجل ما وصفاه بـ"المواجهة التاريخية".
وأعلنت شركة "سينرجي" بدء التحضيرات الفنية لتصوير الملحمة التاريخية "كيرا والجن 1919"، المقتبسة من رواية الكاتب المصري الشهير أحمد مران، والتي تحمل نفس الاسم، ومن المقرر أن يقوم ببطولة الفيلم الجديد أحمد عز وكريم عبد العزيز، بجانب الفنانة منى زكي، وإخراج مروان حامد.
ويرصد الفيلم ملحمة تاريخية مهمة في تاريخ مصر، أثناء ثورة 1919، وكيف كان يعيش المجتمع المصري تحت الاحتلال الإنجليزي.
ويقدم فيلم "كيرا والجن 1919" مجموعة من القصص الحقيقية لأبطال المقاومة أمام الاحتلال الإنجليزي، ومجموعة من الأبطال المنسيين الذين قدموا حياتهم فداء استقلال البلاد.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لكريم عبد العزيز وأحمد عز وهما يقفان في موقع بديكور قديم يشبه تلك الحقبة ومكياج يعبر عن الفترة الزمنية.
ويتخلى بتلك الطريقة أحمد عز وكريم عبد العزيز عن صراعهما الدائم على شباك التذاكر، خاصة بإطلاق عز فيلم "أولاد رزق 2"، وعبد العزيز فيلم "الفيل الأزرق 2".
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