جنيفر لوبيز تنجو من السقوط عن الشرفة في تورنتو







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: واجهت النجمة جنيفير لوبيز لحظة مرعبة خلال العرض الأول لفيلمها السينمائي "Hustlers" ضمن فعاليات مهرجان تورونتو السينمائي. حيث نشر موقع TMZ، مقطعاً مصوراً يوثّق اللحظة التي ألقت فيها التحية على الجمهور من على شرفة صالة السينما، حيث فقدت السيطرة على جسمها واختلّ توازنها فانزلقت وكادت تسقط من علوٍ شاهق. لكنها عادت ووقفت واستجمعت قواها من اللحظة المرعبة وتابعت في التلويح للمعجبين.

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