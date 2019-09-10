شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة ندلوندلو الجنوب إفريقية تعتذر عن المشاركة فى المهرجان التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذرت فرقة ندلوندلو الجنوب أفريقية عن تقديم عرضها ضمن فعاليات مهرجان المسرح التجريبى والمعاصر، بسبب الاضطرابات التى تمر بها البلاد، الامر الذى حال دون سفر الفرقة وأرسلوا اعتذارهم لادارة المهرجان.

يذكر ان جنوب افريقيا كانت ستشارك بعرضين يمثلان فرقتين قبل اعتذار احداهما وانقطاع الاتصال بالاخرى .

Advertisements

تفتتح اليوم الثلاثاء فعاليات الدورة 26 من مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى برئاسة الدكتور سامح مهران، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتحل الولايات المتحدة الأمريكية دولة ضيف الشرف، بحضور كوكبة من نجوم الفن والمسرح فى مصر والوطن العربى، وتستمر فعاليات المهرجان حتى 19 سبتمبر الجارى