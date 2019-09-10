شكرا لقرائتكم خبر عن أنا براوية ومحدش قدر عليا.. كارمن بصيبص تذوق "المُر" من حماتهابـ "عروس بيروت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أنا بروية ومفترية " .. كلمها أطلقتها الفنانة نادية الجندى فى فيلم "المدبح"، الذى عرض عام 1985، وأصبحت متداولة بين الجمهور، خاصة عندما نجد موضوعا يشبه القصة ذاتها، وهى مقولة تنطبق على الفنانة اللبنانية "تقلا شمعون" التى جسدت شحصية السيدة ليلى ضمن أحداث مسلسل "عروس بيروت" الذى يعرض حاليا، بطولة التونسى ظافر العابدين واللبنانية كارمن بصيبص.

خلال أحداث الـ 7 حلقات التى عرضت، تجد الست "ليلى " – تقلا شمعون والدة فارس الطاهر – ظافر العابدين ، سيدة متسلطة وذات شخصية قوية للغاية، دائماً ما تعترض على تصرفات ابنها الأكبر "فارس" لاسيما أنه تزوج من "ثريا" – كارمن بصيبص بدون علمها، حيث تعاملها بطريقة مهينة للغاية، مما يسبب الأزمات بينهما، حتى وصل الأمر أنها طلبت فى الحلقة السادسة التى عرضت أمس أن تقوم ثريا بـ "تسبيحها" وقالت لها "أنتى هنا مثل الخادمة" أنا عطيتك درس عمرك ، فابتسمت "ثريا" وتركتها معربة عن أسفها .

الأمر لم يتوقف عند الإهانة والأسلوب غير اللائق فقط، بينما تطور إلى "القهر"، حيث تعمدت الست ليلى أن تخطب "نايا" حبيبة فارس القديمة إلى شقيقه الأصغر "خليل"، مما تسبب ذلك فى غضب عارم فى منزل "ظافر العابدين ".

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مسلسل "عروس بيروت" كتبه نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة التونسى ظافر العابدين، وكل من تقلا شمعون، كارمن بصيبص، محمد الأحمد، ضحى الدبس، جو طراد، فارس ياغي، جاد أبو على، مرام على، مارى تيريز معلوف، رانيا سلوان، نور على، علاء علاء الدين، أيمن عبد السلام، فايق عرقسوسى، لينا حوارنة، مى صايغ، ليا مباردى، علاء الزغبى، سامى أبو حمدان، جنيفر عازار، وبمشاركة النجم فادى ابراهيم.