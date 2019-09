شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابتها بأعراض مرض "الذئبة" القاتل.. أول ظهور لـ "كيم كاردشيان" فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان، أمس فى شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، بعد ان أعلنت فى برنامجها الشهير Keeping up with the Kardashians"، إنها تعيش حالة من الخوف بعد انتشار اعراض إصابتها بمرض"الذئبة" القاتل.

ويعد الظهور الذى نقلته صحيفة الديلي ميل البريطانية لنجمة تلفزيون الواقع، هو أول ظهور لها بعد إعلانها للخبر الصادم الذى صرحت به فى برنامجها.

وارتدت كارشيان فى الصور التى نشرتها الصحيفة البريطانية، ملابس من قماش الحرير، مع تجاهل تام للاهتمام بتصفيف شعرها كما وصف الكثيرين.

وقالت "كارداشيان"، التي تعاني من مرض "الصدفية"، في برنامجها الشهير "Keeping up with the Kardashians"، إنها خائفة من الإصابة بمرض "الذئبة"، بعدما أشارت إلى أنها تشكو من أعراض مثل الإعياء وألم في المفاصل، وهو ما جعلها تجري بعض الفحوص الطبية للاطمئنان على صحتها.

Advertisements

وكشفت نتيجة التحاليل أن الأجسام المضادة لمرض "الذئبة" وكذلك لالتهاب المفاصل الروماتويدي "إيجابية"، وهو ما يفسر شكوى كيم كارداشيان من الألم وخفقان القلب والتورم.

ولكن أكد الطبيب لكيم كارداشيان فى الحلقة التلفزيونية، أن ذلك لا يعنى أنها مصابة بالمرض بشكل قاطع، موضحا لها: "في بعض الأحيان، يمكن لنتائج هذه الفحوص في الأخص أن تغشنا".

يشار إلى أن كيم كارداشيان كانت تخشى إصابتها بمرض "الذئبة"، بسبب انشغالها بدراستها وعائلتها، المكونة من زوجها المطرب الأمريكي كانيى ويست وأطفالهما الثلاثة.