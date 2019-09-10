شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات مكثفة بين أمير كرارة وبيتر ميمى استعدادا لـ"بطل روما".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد النجم أمير كرارة ومخرجه بيتر ميمى جلسات عمل مكثفة حاليا، من أجل الوقوف على التفاصيل المبدئية لفيلمه الجديد "بطل روما"، الذى يكتبه الفنان محمود البزاوى، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى عيد الفطر المقبل 2020.

إذ يستعد كرارة لتصوير الفيلم خلال الفترة المقبلة، حيث يخضع لتدريبات بدنية عالية المستوى من أجل الفيلم، الذى يعد من أقوى أفلام الموسم الجديد، حيث يسعى كرارة وفريق عمله إلى ليحقق رقماً قياسياً جديدا فى السينما، خاصة بعدما حقق 84 مليون جنيه بفيلمه الأخير "كازابلانكا"، ومن المقرر أن يعلن كرارة وميمى عن كافة التفاصيل خلال الفترة المقبلة، كما يعلنا عن أسماء الممثلين المقرر أن يشاركوا فى الفيلم حسب الملامح الرئيسية للشخصيات التى تدور حولها الأحداث .

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وفى سياق متصل، يحضر الثنائى بيتر ميمى وكرارة لمسلسلهما الجديد، المقرر المنافسة من خلاله فى السباق الرمضانى المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف باهر دويدار، وكان الثلاثى كرارة ودويدار وميمى حققوا نجاحاً وشعبية كبيرة بثلاثية مسلسل "كلبش".

يشار إلى أن فيلم "كازابلانكا" شارك فى بطولته بجانب أميركرارة، إياد نصار، غادة عادل، لبلبة، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوى، وأحمد داش، وأخرون، تأليف هشام هلال، إخراج بيتر ميمى.