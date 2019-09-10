شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز يصور "البعض لا يذهب للمأذون" نهاية الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق تصوير فيلم "البعض لا يذهب للمأذون" نهاية الشهر الجارى للنجم كريم عبد العزيز، وتجمع المشاهد الأولى بين غادة عادل وكريم عبد العزيز وباقى فريق الفيلم.

ويعتمد فيلم "البعض لا يذهب للمأذون" على وجود أكثر من بطلة أمام كريم عبد العزيز، تم الاستقرار عليهم وهم غادة عادل ونيللى كريم ودينا الشربينى، ويشارك فى بطولة العمل أيضا كل من : بيومى فؤاد ومحمود حميدة وماجد الكدوانى ، الفيلم من اخراج أحمد الجندى وتأليف أيمن وتار ومن المقرر أن ينافس به فى موسم منتصف العام المقبل.

يعرض حالياً للنجم كريم عبد العيزز فيلم "الفيل الازرق 2" محققاً نجاحاً ساحقاً فى شباك التذاكر، ويشارك فى بطولته نيللى كريم، وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".