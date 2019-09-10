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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كواليس تصوير كليب آدم لامبيرت الجديد Superpower والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط اسم النجم العالمي آدم لامبيرت بتحقيق النجاحات الملحوظة في عالم الموسيقي والغناء، و كان آخر هذه النجاحات هو إطلاقه كليب " Superpower " الذي حصد سلسلة طويلة من عبارات الاشادة من قبل المعنيين عشاق الموسيقي و الغناء حول العالم.
تداول محبي آدم لامبيرت ذو الـ ( 37 عام ) مقطع فيديو قصير يظهر كواليس تصويره لكليبه الاخير " Superpower " و الذي قام بإخراجه Millicent Hailes ، و ظهر لامبيرت في الفيديو خلال وضع اللمسات الاخيرة من الماكياج ، و تصويره الرقصات بالكليب .
يذكر أن أغنية " Superpower " للنجم آدم لامبيرت هي واحدة من اغنيات البومه الجديد " EP VELVET: Side A " و الذي سيطلق رسميا في 27 سبتمبر الجاري و يضم 6 اغنيات.
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