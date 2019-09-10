شكرا لقرائتكم خبر عن جواكين فينيكس يزين السجادة الحمراء فى مهرجان تورنتو السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين، ظهور الممثل العالمى جواكين فينيكس الذى يجسد شخصية الجوكر الجديدة فى فيلم الـ joker ، على السجادة الحمراء فى مهرجان تورنتو السينمائى " Toronto International Film Festival " لعام 2019.

وتداولت الكثير من المواقع الأجنبية، الظهور الأول للممثل صاحب الـ 44 عاماً، على السجادة الحمراء، ونشرت الصفحة الرسمية لـ Rotten Tomatoes، عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر، الجوكر وهو يرتدى بدله ومسرعاً للداخل للاختفاء من اجراء مقابلات صحفية او تلفزيونية.

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ويعتبر فيلم الجوكر الجديد المقرر عرضه فى أكتوبر المقبل بدور العرض السينمائى، الحصان الأسود للسباق فى حصد جوائز مهرجان تورنتو السينمائى فى دورته الحالية.

ويسرد الفيلم قصة شخصية الجوكر من بدايتها قبل التحول لتكون شخصية شريرة لا تسعى سوى للانتقام، والتى سرعان ما ستشكل شخصيته التى ظهرت فيما بعد داخل فيلم The Dark Knight.

ويضم الفيلم الجديد عددًا كبير من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم وربيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم بجانب النجم العالمى جواكين فينيكس ، وأعلنت الشركة المنتجة للفيلم أنه من المقرر عرضه رسميًا بدور السينما فى 4 أكتوبر المقبل.