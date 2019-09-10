صور..برادلى كوبر يخطف الأضواء من أبطال فيلم Joker بمهرجان تورنتو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي برادلي كوبرعلي حضور العرض الأول لفيلم " Joker "، بفعاليات مهرجان تورنتو السينمائى الدولي " Toronto International Film Festival " لعام 2019 ، حيث أقيم العرض في قاعة روي تومسون في تورنتو بكندا. خطف النجم الشهير البالغ من العمر 44 عام والذي شارك كمنتج بالعمل، الأنظار نحوه بمجرد وصوله للسجادة الحمراء مع باقي طاقم العمل وهم جواكين فونيكس والنجمة روني مارا وروبرت دي نيرو. فيلم الـ Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتى تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثيرمن الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التى تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

برادلي كوبر قبل بدء العرض

برادلي كوبر قبل بدء العرض Advertisements

برادلي كوبر قبل بدء العرض

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