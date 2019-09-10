بحضور نجوم الفن.. رجاء الجداوي تنشرا صورا من عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" صورا من حفل عيد ميلادها، الذي أقامه له أصدقائها في الوسط الفني.

وكتبت رجاء الجداوي: "كل سنة وإنتم جنبي ومعي، بحبكم كلكم قوي قوي، نورتوني واسعدتوني كلكم، اللي في الصورة واللي مش متصورين".

واحتفلت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، مؤخرا، بعيد ميلادها بحضور عدد من نجوم الفن، وحضر الحفل الإعلامية لميس الحديدي، ونبيلة عبيد، ودلال عبدالعزيز، وشهيرة، وبوسي شلبي، وصابرين، وإلهام شاهين، وعبير صبري، وعدد من الأصدقاء والمقربين.

يذكر أن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي من مواليد 6 سبتمبر 1938، وهي ابنة شقيقة الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، بدأت حياتها عارضة أزياء قبل أن تقتحم عالم السينما والدراما.