"نضارة شمس بليل وعربية".. كيف بدأت قصة حب أحمد فهمي وهنا الزاهد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
يستعد الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد، لإقامة حفل زفافهما، غدا، بعد مرور عام على خطبتهما، ونستعرض في هذه السطور، كيف بدأت قصة حبهما؟ التي كانت من خلال 3 مقابلات، حسب تصريحات فهمي في برنامج صاحبة السعادة.
اللقاء الأول
في هذا اللقاء لفت فهمي انتباه هنا الزاهد، حين حضر عرضا خاصا لأحد الأفلام، الذي أقيم مساءً، مرتديا "نضارة شمس"، فاندهشت هنا من الأمر، وسألته عن سبب ذلك، فرد عليها: "عايز اعمل نمرة"، فأعجبت بطريقة تفكيره المختلفة، وبدأ في إثارة اهتمامها.
اللقاء الثاني
كان في أحد الكافيهات برفقة نجمي مسرح مصر علي ربيع وكريم عفيفي، ليبدأ الثنائي بالتحدث والتقرب أكثر، وتبادلا رقمي هاتفيهما.
اللقاء الثالث
هو اللقاء الذي حسم الأمر، وكان خلال دعوة فهمي، لهنا، على الغذاء، وقال عنه فهمي: "المطعم كان جنبه معرض عربيات، ولقيت هنا بتاخد رأي في العربية اللي عايزة تشتريها، ومن هنا بقى بدأت قصة الحب".
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