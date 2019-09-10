تعرف على هدية هيثم شاكر لجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: نشر الفنان هيثم شاكر، عبر حسابه بموقع "إنستجرام" صورة من كواليس تصوير أحدث كليباته، ليشوق بها جمهوره للكليب الجديد. وكتب هيثم شاكر: "شاركوني اسم الأغنية اللى هتكون في الفيديو كليب الجاي، اللى هيقدر يجاوب صح هيكون من ضمن اتنين هيقضوا معايا يوم كامل داخل الاستديو". يُذكر أن هيثم شاكر يعيش حالة من السعادة بسبب نجاح ألبومه الجديد "معرفة قديمة"، الذي طرحه أغسطس الجاري، وقام بتصوير 3 من أغانيه على طريقة الفيديو كليب، منها "ماتوصونيش" والتي قام بطرحها.

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