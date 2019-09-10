محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: نشرت الفنانة لارا إسكندر، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورا من أحدث جلسة تصوير. وظهرت لارا في الصور بفستان أبيض، وبشعر طويل، ونالت الجلسة إعجاب متابعي ومحبي لارا. يُذكر أن الفنانة لارا اسكندر، طرحت في شهر يوليو الماضي، أحدث كليباتها الغنائية "طابور"، على قناتها الشخصية عبر موقع "يوتيوب".

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كانت هذه تفاصيل خبر بالأبيض.. هكذا أطلت لارا إسكندر في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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