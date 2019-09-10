منة فضالي تستعرض رشاقتها في الجيم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورا لها تستعرض به رشاقتها في الجيم.
وظهرت فضالي بقوام رشيق، وشعر قصير، ونالت الصور إعجاب متابعيها ومحبيها.
يذكر أن منة فضالي، يعرض لها حاليا مسلسل "قيد عائلي" الذى يتم عرضه حاليا على شبكة قنوات "دي إم سي"، المسلسل من بطولة صلاح عبدالله، وعزت العلايلي، وبوسي، وميرفت أمين، من تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة.
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