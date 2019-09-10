بالفيديو.. أنغام تروج لحفلها بالاسكندرية

روجت الفنانة أنغام لحفلها باحد الفنادق بالاسكندرية وذلك عبر حسابها علي موقع الصور والفيديوهات الانستقرام. وكتبت "انغام" قائلة:" استنوني يوم 19 سبتمبر في الاسكندرية:". ويذكر ان اخر اعمال أنغام ألبوم "حاله خاصة جدا" الذي حقق مبيعات كبيرا وهو انتاج روتانا. مبيعات كبيرا وهو انتاج روتانا.

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