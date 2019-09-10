بالصورة.. هشام ماجد لأكرم حسني: "كل سنة و أنت أظرف وأتفه من السنة اللي قبلها"

نشر الفنان هشام ماجد صورة تجمعه مع الفنان أكرم حسني، مهنئاً له بعيد ميلاده، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستقرام".

وعلق "ماجد" علي الصورة قائلاً: " زي النهاردة أتولد واحد من أظرف

خمسة علي وجه الأرض إنه الأكرم الحسني كل سنة و أنت أظرف وأتفه من السنة اللي قبلها:".

ويذكر أن أحدث أعمال هشام ماجد مسلسل "اللعبة" مع شيكو المفترض عرضه قريباً.