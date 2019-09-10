نشر الفنان هشام ماجد صورة تجمعه مع الفنان أكرم حسني، مهنئاً له بعيد ميلاده، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستقرام".
وعلق "ماجد" علي الصورة قائلاً: " زي النهاردة أتولد واحد من أظرفخمسة علي وجه الأرض إنه الأكرم الحسني كل سنة و أنت أظرف وأتفه من السنة اللي قبلها:".
ويذكر أن أحدث أعمال هشام ماجد مسلسل "اللعبة" مع شيكو المفترض عرضه قريباً.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. هشام ماجد لأكرم حسني: "كل سنة و أنت أظرف وأتفه من السنة اللي قبلها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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