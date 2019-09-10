بالصور .. لبلبة بإطلالة مميزة في جلسة تصوير جديدة

خضعت النجمة الكبيرة لبلبة لجلسة تصوير جديدة لها وذلك على أحد الشواطي. وظهرت "لبلبة" بإطلالة مميزة على أحد الشواطي وحيث ارتدت فستاناً ابيض. ابيض. Advertisements ويشار إلى أن آخر أعمال لبلبة مسلسل "الشارع اللي ورانا" للمخرج الكبير مجدي الهواري.

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