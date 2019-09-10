فن ومشاهير

سعد لمجرد يتمنى الشفاء العاجل لعاصي الحلاني بعد سقوطه من على فرس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تمنى النجم سعد لمجرد الشفاء العاجل للنجم عاصي الحلاني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "ألف سلامة عليك أخي وحبيبي الأستاذ عاصي.. الله يشفيك ويعافيك، ترجع لنا بالسلامة بإذن الله تعالى".

 

وكان النجم عاصي الحلاني أصيب عقب سقوطه من فوق ظهر حصانه في مزرعته بلبنان، خلال ممارسة الفروسية، ونقل إلى  قسم الطوارئ

بمستشفى الرياق في لبنان لتلقي العلاج.

 

وأفادت التقارير الطبية بأن حالته الصحية مستقرة، ولم يتعرض سوى لكسر في إصبعه، ومن المقرر خروجه اليوم من المستشفى بعد الاطمئنان بشكل تام عن حالته،  على أن الأطباء ألزموه بالراحة التامة وعدم الرد على الهاتف.

 

Advertisements

يذكر أن النجم عاصي الحلاني طرح مؤخراً

كليب بعنوان "ضحكي"، وهو من كلمات عامر لاوند، و ألحان علي حسون، و توزيع سليمان دميان، وطارق مجدلاني، كما تخطى الكليب حاجز الـ 3 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

 

جدير بالذكر أن النجم سعد لمجرد طرح مؤخراً كليب بعنوان "نجيبك نجيبك"، وهو من كلمات محمود برحيل، وألحان محمد نوبال، و توزيع دي جي فان، كما كسر الكليب حاجز الـ 11 مليون نسبة مشاهدة، منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعد لمجرد يتمنى الشفاء العاجل لعاصي الحلاني بعد سقوطه من على فرس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا