تمنى النجم سعد لمجرد الشفاء العاجل للنجم عاصي الحلاني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "ألف سلامة عليك أخي وحبيبي الأستاذ عاصي.. الله يشفيك ويعافيك، ترجع لنا بالسلامة بإذن الله تعالى".
وكان النجم عاصي الحلاني أصيب عقب سقوطه من فوق ظهر حصانه في مزرعته بلبنان، خلال ممارسة رياضة الفروسية، ونقل إلى قسم الطوارئبمستشفى الرياق في لبنان لتلقي العلاج.
وأفادت التقارير الطبية بأن حالته الصحية مستقرة، ولم يتعرض سوى لكسر في إصبعه، ومن المقرر خروجه اليوم من المستشفى بعد الاطمئنان بشكل تام عن حالته، على أن الأطباء ألزموه بالراحة التامة وعدم الرد على الهاتف.
يذكر أن النجم عاصي الحلاني طرح مؤخراًكليب بعنوان "ضحكي"، وهو من كلمات عامر لاوند، و ألحان علي حسون، و توزيع سليمان دميان، وطارق مجدلاني، كما تخطى الكليب حاجز الـ 3 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
جدير بالذكر أن النجم سعد لمجرد طرح مؤخراً كليب بعنوان "نجيبك نجيبك"، وهو من كلمات محمود برحيل، وألحان محمد نوبال، و توزيع دي جي فان، كما كسر الكليب حاجز الـ 11 مليون نسبة مشاهدة، منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
كانت هذه تفاصيل خبر سعد لمجرد يتمنى الشفاء العاجل لعاصي الحلاني بعد سقوطه من على فرس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.