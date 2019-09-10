شاهد.. هند صبري تكشف موعد عرض "نوار تحلم"

أعلنت النجمة التونسية هند صبري، " عن موعد عرض فيلمها الجديد "نورا تحلم" بمهرجان تورنتو السينمائي الدولي وذلك عبر حسابها الرسمي عبر موقع التدوينات "تويتر"، وعلقت "صبري" قائلة: "في انتظاركم جميعًا لحضور العرض الأول لفيلم نورا تحلم، يوم الأربعاء الموافق 11 من سبتمبر. فيلم "نورا تحلم"، بطولة كل من: هند Advertisements صبري ولطفي العبدلي وحكيم بومسعودي وإيمان شريف وجمال ساسي وسيف الضريف، وآخرون،. ومن إخراج هند بوجمعة. صبري ولطفي العبدلي وحكيم بومسعودي وإيمان شريف وجمال ساسي وسيف الضريف، وآخرون،. ومن إخراج هند بوجمعة. ويشار ان آخر اعمال هند صبري فيلم "الكنز2" مع الفنان محمد رمضان ومن إخراج شريف عرفة.

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