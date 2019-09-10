محمد سامي ضيف إنجي علي في أسرار النجوم

يحل المخرج محمد سامي ضيف الإعلامية إنجي علي، في برنامج "أسرار النجوم"، والذي يذاع عبر راديو "نجوم إف إم".
ووجهت الإعلامية رسالة للمخرج محمد سامي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "ضيفنا اجتمعت فيه الموهبة و الذكاء..فأصبح مخرجا مختلفا..صاحب رؤية مميزة لا تشبه أحدا غيره..فهو لا يرى نجومه بعيون من سبقوه من المخرجين..لأنه
يشار إلى أن المخرج محمد سامي أخرج مؤخراً مسلسل "ولد الغلابة"، وهو من تأليف أيمن سلامة، وبطولة كل من أحمد السقا، مي عمر، محمد ممدوح، إنجي المقدم، هادي الجيار، صفاء الطوخي، إدوارد،مجدي بدر، كريم عفيفي، هبة مجدي، فايق عزب.
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