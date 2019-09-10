نشرت النجمة حنان مطاوع صورة لها مع مولودتها الأولي، وذلك عبر حسابها الرسمي علي "إنستجرام". وعلقت "مطاوع" علي الصورة قائلة:"من فترة قريبة ربنا رزقني أنا وزوجي الحبيب بأجمل هدية من رب Advertisements العالمين بابنتي أماليا ربنا يبارك فيها ويجعلها من الصالحات ويسعد ويرزق كل الناس على فكرة أماليا اسم مصري قديم فرعوني معناه الأميرة الصغيرة ابنه الملك:". العالمين بابنتي أماليا ربنا يبارك فيها ويجعلها من الصالحات ويسعد ويرزق كل الناس على فكرة أماليا اسم مصري قديم فرعوني معناه الأميرة الصغيرة ابنه الملك:". ويشار إلى أن آخر أعمال حنان مطاوع مسلسل "لمس أكتاف" مع النجم ياسر جلال والذي عرض في موسم رمضان 2019.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. أول ظهور لحنان مطاوع مع مولودتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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