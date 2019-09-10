نشر الفنان محمد الشرنوبي صورة جديدة في أحدث ظهور له وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع الصور والفيدوهات الانستجرام. وحازت الصورة إعجاب الجمهور وعلقت إحداها "هو كده كل البنات بتحبه وكل البنات حلوين":. Advertisements ويشارإلى أن آخر أعمال محمد الشرنوبي ألبوم بعنوان "زي العادة" والذي حقق نجاحا كبيرا. بعنوان "زي العادة" والذي حقق نجاحا كبيرا.

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كانت هذه تفاصيل خبر في أحدث ظهور للشرنوبي.. "كل البنات بتحبه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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