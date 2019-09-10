فن ومشاهير

في أحدث ظهور للشرنوبي.. "كل البنات بتحبه"

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نشر الفنان محمد الشرنوبي صورة جديدة في أحدث ظهور له وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع الصور والفيدوهات الانستجرام.

 

وحازت الصورة إعجاب الجمهور وعلقت إحداها "هو كده كل البنات بتحبه وكل البنات حلوين":.

Advertisements

 

ويشارإلى  أن آخر أعمال محمد الشرنوبي ألبوم

بعنوان "زي العادة" والذي حقق نجاحا كبيرا.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في أحدث ظهور للشرنوبي.. "كل البنات بتحبه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا