في عيد أول قناة تليفزيونية .. فجر السعيد تشيد بـ صباح الأحمد

أشادت الإعلامية فجر السعيد برئيس وزراء الكويت الأسبق صباح الأحمد، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك بمناسبة إطلاق أولى قنوات التلفزيون من دبي.

يشار إلى أن تم انطلاق بث تليفزيون دبي باسم تليفزيون

الكويت، وذلك بناء على طلب راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي آنذاك، وقد انطلق بثه في 9 سبتمبر 1969.

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وحضر حفل الافتتاح كل من راشد بن

سعيد، وصباح الأحمد الجابر، وشهد افتتاح بث كلمة مسجلة لجابر الأحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت في ذلك الحين، وألقى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، كلمة شكر فيها دولة الكويت، وألقى الشيخ صباح الأحمد الجابر كلمة تحدث فيها عن العلاقات بين الكويت والإمارات.