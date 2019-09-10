بيومى فؤاد يتعاقد على «حضور وانصراف»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعاقد الفنان والنجم المصري بيومي فؤاد، بشكل رسمي على المشاركة في فيلم سينمائي جديد يحمل عنوان “حضور وانصراف”، والمقرر تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة.
وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، ويضم نخبة من الفنانين، منهم أسماء أبواليزيد، ومحمد ثروت وغيرهما من النجوم، بقيادة ومن إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني المالكة لـتامر مرسي، ومن المحتمل طرحه بموسم منتصف العام الدراسي المقبل.
والجدير بالذكر أن النجم المصري يشارك أيضا في فيلم “ديدو.. أرجوك لا تفعصنى سهوا”، بطولة كريم فهمي وأحمد فتحي وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وهدى المفتي وغيرهم، ومجموعة من ضيوف الشرف، أبرزهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو وغيرهم، ومن سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.
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