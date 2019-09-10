محمد وزيري يُثير جدلًا بوشمه.. وهيفاء وهبي في المرصاد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار الملحن المصري محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي "المستقيل مؤخرًا"، الجدل بسبب صورة تضمنت وشمًا مرسومًا على يده.

ونشر محمد وزيري، "الوشم" الذي حصل عليه عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وكان مكتوبًا عليه تاريخ، ومعه كلمة "للأبد"، كما أرفق الصورة بتعليق قال فيه: "منذ 3 سنوات".

وبدأت تكهنات المعلقين على الصورة، لأن التاريخ المدون في الوشم هو التاريخ نفسه المكتوب على جسد محمد وزيري وهو 9/8/2016؛ ما جعل البعض يعتقد أن هذا اليوم هو تاريخ تعارف محمد وزيري على الفنانة هيفاء وهبي.

كما اعتقدت تعليقات المتابعين بأن هذا التاريخ هو توقيت بدء ارتباطه، فيما أوضح البعض أن هذا التاريخ يعود للتقويم الروماني، وكتب آخرون اسم هيفاء في تعليقات منفردة، للإشارة إلى أن هذا الوشم خاص بالفنانة اللبنانية.

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ويستعد الملحن المصري محمد وزيري لاقتحام عالم الإنتاج السينمائي من خلال شركته الجديدة Snaper، حيث ينتج فيلم "عقد الخواجة" الذي تقوم ببطولته الفنانة هيفاء وهبي.

وكشف بيان إعلامي عن أن هذا الفيلم هو أول إنتاجات محمد وزيري في السينما من خلال شركته التي أسسها مؤخرًا لإنتاج عدد من الأفلام خلال الفترة المقبلة، منوهًا إلى أن "عقد الخواجة" سيكون أول هذه الأعمال.

فيلم "عقد الخواجة"، قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، ويقوم بإخراجه المخرج الشاب محمد حماقي، في أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل كمساعد مخرج مع معتز التوني ومحمد ياسين، على أن يتم تصوير الفيلم بين القاهرة وعدة دول أوروبية.

يُذكر أن محمد وزيري، تقدّم باستقالته من إدارة أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي رسميًا، في الرابع من أغسطس الماضي إثر تعرّضهِ لهجومٍ كبير من جانب متابعيها عبر "تويتر"، مؤكدًا أنه سيظلّ وفيًا لهيفاء وهبي، حتى أنّه وصف استمرار وقوفه بجانبها بأنّه سيأتي لها بالدنيا تحت قدميها؛ لما فعلته معه إلا أنّه لن تكون له علاقة بعمله معها رسميًا.