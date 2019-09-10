شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. عرض ومناقشة فيلم Bridge of spies فى قصر السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدير الناقد السينمائى نادر الرفاعى الأستاذ بالمعاد العالى للنقد الفنى، غدا الأربعاء، ندوة حول فيلم Bridge of spies"جسر الجواسيس"، إخراج / ستيفين سبيلبرج ، ضمن برنامج نادى السينما العالمية ، بقصر السينما فى تمام الثامنة مساء.

جسر الجواسيس هو فيلم درامى أمريكى من إخراج ستيفن سبيلبرغ وبطولة كل من توم هانكس، مارك رايلانس، أيمى رايان وألن ألدا صدر يوم 15 أكتوبر 2015 حاصل على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد للممثل مارك رايلانس من أصل 6 ترشيحات فى حفل توزيع جوائز الأوسكار الثامن والثمانين .