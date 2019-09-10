شكرا لقرائتكم خبر عن عشان يقعد جنب مراته.. Chance the Rapper يؤجل حفلاته لـ يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمي "Chance the Rapper" قرر أن يعطي بعض الاهتمام لحياته الأسرية حتى لا تتأثر بحفلاته وتواجده الدائم بالاستوديوهات وخارج البلاد. فقد قرر "Chance the Rapper" أن يؤجل جولته الغنائية التي كان من المقرر أن تبدأ في سان فرانسيسكو في 14 سبتمبر ، وهو الخبر الذي تم تداوله بكثافة علي المواقع الفنية الشهيرة مثل " بيلبورد " ، وأعلن النجم البالغ من العمر 26 عام انه سيبدء جولته الغنائية في شهر يناير المقبل و ذلك لكي يتواجد بجانب زوجته فى الأشهر الأولى لتربية طفليه كنسلي و مارلى .

Chance the Rapper

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