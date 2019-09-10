شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. احتفالية رثاء كبرى للفنان الراحل حسن كامى بدار الأوبرا.. الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام فى دار الأوبرا احتفالية رثاء للفنان الراحل حسن كامى، فى صورة للوفاء والعرفان بالجميل للفنان القدير الذى يعد أحد رموز ورواد الإبداع فى مجال الغناء الأوبرالى والدراما وسفير الفنون المصرية الجادة إقليمياً وعالميا.

يشارك فى الاحتفالية العازفون العالميون الدكتورة ايناس عبد الدايم ( فلوت )، رمزى يسى ( بيانو ) ، الدكتور حسن شرارة ( فيولينة )، وتقيمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فى الثامنة مساء بعد غد الخميس 12 سبتمبر على المسرح الكبير، ويحييها فرق أوبرا القاهرة ، باليه أوبرا القاهرة ، الرقص المسرحى الحديث ، كورال أوبرا القاهرة ، بمصاحبة اوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة كل من المايسترو مجدى بغدادى والايطالى ديفيد كريشنزى ومن اخراج هشام الطلى.

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يتضمن البرنامج فاصلين الأول يضم كونشيرتو الفيولينة للموسيقار عطية شرارة ومتتابعة جاز اوركسترالية للفلوت والبيانو مع ثنائى الباص والدرامز من اعداد محمد سعد باشا ، اما الثانى فلمختارات من اهم الاوبرات الكلاسيكية العالمية يؤديها السوبرانو ايمان مصطفى – تحية شمس الدين – منى رفلة – رشا طلعت ، الميتزوسوبرانو جولى فيظى ، التينور وليد كريم ، الباريتون مصطفى محمد والباص رضا الوكيل منها كارمن ، ماكبث ، توراندوت ، روسالكا ، مدام بتر فلاى ، لوتشيا دى لامرمور ، شمشون ودليلة ، الحفل التنكرى ، لابوهيم الى جانب مشهد النصر من اوبرا عايدة ، ويتخلل الفقرات مادة فيلمية عن الراحل حسن كامى يروى خلالها بعض ذكرياته الخاصة والفنية .

يذكر أن الراحل الفنان حسن كامى ممثل ومغنى أوبرا مصرى، ولد في 21 اكتوبر 1941 ، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة ، درس الغناء الاوبرالى بمعهد الكونسرفتوار الى جانب دراسات عليا موسيقية يإيطاليا ، بدأ حياته الفنية عام 1963 وعمل إلى جانب ذلك بمجال السياحة والطيران ، ادى دور البطولة فيما يزيد على 270 اوبرا عالمية في مختلف الدول منها إيطاليا ، الاتحاد السوفيتي ، بولندا ، فرنسا ، الولايات المتحدة ، اليابان ، كوريا والدنمارك وحصل على العديد من الجوائز العالمية وشهادات التقدير.