شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى أديب وشاعر فى فيلم "صندوق الدنيا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك النجم خالد الصاوى فى أحداث فيلم "صندوق الدنيا" الذي انطلق تصويره اليوم الثلاثاء، حيث يجسد شخصية شاعر وأديب خلال الأحداث، ويتعرض لكثير من الضغوطات والمواقف الأليمة وهو دور مهم ومفاجأة لجمهورخالد الصاوي الفيلم من إخراج عماد البهات.
ويعد فيلم "صندوق الدنيا"، بطولة جماعية ويشارك فيه نجوم كبار منهم باسم سمرة ورانيا يوسف وخالد الصاوى وعلاء مرسى وصلاح عبد الله، والفيلم ينتمي إلى نوعية أعمال البطولة الجماعية، التى تدورعلى عدد من القصص الإنسانية المؤثرة، التي تدور في منطقة وسط البلد بالقاهرة.
يشار إلى أن خالد الصاوى شارك فى موسم عيد الأضحى بـ3 أفلام دفعة واحدة وهم :"الفيل الأزرق 2" كضيف شرف مع النجم كريم عبد العزيز، وفيلم "ولاد رزق2" مع النجم أحمدعز، وفيلم "خيال ماتة" مع النجم أحمد حلمى.
ومن ناحية أخرى يستعد الصاوى لبطولة فيلم بعنوان "نوستالجيا" للمؤلف محمود حمدان ويظهر فيه بشخصية طبيب نفسي ومن المقرر أن ينطلق تصويره الفترة المقبلة.
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