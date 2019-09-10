شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رامى صبرى يطرح كليب "وبقابل ناس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم رامى صبرى أحدث كليباته بعنوان "وبقابل ناس"، وهى إحدى أغنيات ألبومه الجديد "فارق معاك"، حيث تم تصوير الأغنية تحت قيادة المخرج هادي الباجوري، وهى من كلمات أحمد على موسى، وألحان شادى حسن، وتوزيع طارق توكل.

وكان ألبوم "فارق معاك"، استطاع أن يحقق تواجد مميزا للفنان رامى صبرى، وضم الألبوم 12 أغنية، وهى "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمي"، و"فارق معاك".

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وتعاون رامي صبري في ألبومه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين منهم أمير طعيمة، أحمد علي موسى، تامر حسين، هالة علي، هاني رجب، أما الملحنين فهم عزيز الشافعي، ومديح، شادي حسن، والتوزيع الموسيقى كان من نصيب جلال الحمداوي، وتميم، وطارق توكل، كما قدم رامي صبري عددًا من الألحان بجانب توزيعه للمرة الأولى لأغنيتن وهما "وعجبي"، و"فارق معاك".