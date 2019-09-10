شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الأولى من "سهرانين" تتصدر ترند يوتيوب لليوم الرابع على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت أولى حلقات الموسم الثانى من برنامج "سهرانين" الذى يقدمه النجمة أمير كرارة على شاشة ON E، والتى استضافت النجم كريم عبد العزيز تتصدر ترند موقع يوتيوب لليوم الرابع على التوالى منذ عرضها يوم الجمعة الماضى.



سهرانين

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ولاقت الحلقة ردود أفعال كبيرة من الجمهور على مواقع السوشيال ميديا خاصة، خصوصا أن كريم نادر الظهور فى وسائل الاعلام، كما تحدث فى الحلقة عن تجربة فيلم "الفيل الأزرق2" الذى يحقق نجاحات ضخمة ووصل لأعلى ايرادات فى تاريخ السينما وأعلن عن تقديم جزء ثالث إضافه إلى تطرقه لحياته الشخصية ومواقف واجهها لا يعرفها الجمهور

وصور كرارة العديد من الحلقات مع النجوم المصريين والعرب فى الموسم الثانى الذي حققت أولى حلقاته نجاحا كبيرا منهم : درة، ظافر العابدين، لقاء الخميسى، حسن الرداد، حلا شيحة، وائل جسار، نسرين طافش، أحمد رزق، يسرا اللوزى، باسكال مشعلانى، معتصم النهار، فرقة واما، محمد عدوية، مصطفى قمر، ريهام عبد الغفور، أشرف عبد الباقى، نيكول سابا، ليلى علوى، محمد رجب وآخرين.