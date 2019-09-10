شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. حنان مطاوع ترزق بمولودتها الأولى "أماليا" بعد 3 سنوات زواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رزقت الفنانة حنان مطاوع بمولودتها الأولى أماليا من زوجها المخرج المسرحى أمير اليمانى بعد ثلاث سنوات زواج، حيث تزوجا فى سبتمبر من عام 2016 بعد قصة حب جمعتهما تكللت بالزواج.



حنان مطاوع بعد الولادة

ونشرت حنان صورة من داخل غرفة العمليات ومعها زوجها ووالدتها الفنانة سهير المرشدى بعد الولادة مباشرة وعلقت على الصورة:"من فتره قريبه ربنا رزقني انا وزوجي الحبيب بأجمل هديه من رب العالمين. بابنتي أماليا ربنا يبارك فيها ويجعلها من الصالحات ويسعد ويرزق كل الناس علي فكره أماليا اسم مصري قديم(فرعوني) معناه الأميره الصغيره إبنه الملك"

يذكر أن حنان مطاوع شاركت فى دراما رمضان الماضى بمسلسل "لمس أكتاف" مع ياسر جلال وفتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع ومحمد عز وشريف الدسوقى وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، كما تنتظر عرض فيلمها "يوم وليلة" مع أحمد الفيشاوى ودرة فى مهرجان مالمو للسينما العربية فى دورته المقبلة.