شكرا لقرائتكم خبر عن 8 دويتوهات جديدة يترقب نجوم الغناء والتمثيل طرحها قريبا ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد عدد من نجوم الغناء والطرب طرح أعمال غنائية جديدة مشتركة على طريقة "الدويتو" خلال الفترة المقبلة، وفي السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أبرز دويتوهات الغناء، المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

حميد الشاعرى وإيهاب توفيق:

يجتمع الثنائى إيهاب توفيق وحميد الشاعرى فى أغنية دويتو، ومن المقرر تسجيلها خلال الأيام المقبلة، وتحمل الطابع الصعيدى، من كلمات الشاعر عوض بدوى الذى انتهى من كتابتها مؤخرا.

طارق الشيخ وشارموفرز :

أكد المطرب الشعبى طارق الشيخ أنه يواصل التحضير لمشروع «ديو» مع الفريق الغنائى شارموفرز، ما زال قائما، وسيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة، ولم يكشف عن أى تفاصيل حتى تكون مفاجأة للجمهور بحسب تعبيره.

فاطمة عيد وتامر حسنى:

قالت المطربة الشعبية فاطمة عيد، إن المطرب تامر حسنى تحدث معها منذ فترة لإجراء دويتو يجمع بينهما، ولكنه انشغل بعدد من الأعمال الأخرى الخاصة به، موضحة أن هذا المشروع مازال قائما وسيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة على حد قولها.

هدى والسادات :

تتعاون المطربة الشعبية هدى في دويتو جديد مع مطرب المهرجانات سادات لتقديم أغنية جديدة تحمل اسم "بنك حظ"، وهى الأغنية الدعائية لفيلم جديد من بطولة هالة فاخر وأحمد بدير، من كلمات وألحان عصام شعبان، وتوزيع إسلام لوما وإسلام شيبسى.

نهال نبيل وكريم بغدادى :

انتهت المطربة نهال نبيل، من تسجيل دويتو جديد مع الملحن كريم بغدادى، يحمل اسم "لو يتكلموا" من كلمات سامى على، وألحان كريم بغدادي، وتوزيع شريف محسن، وهندسة صوت ماهر صلاح.

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وائل الفشنى وأحمد فؤاد :

يستعد المطرب وائل الفشنى لطرح أغنية جديدة بعنوان "بعاند"، يقدمها كديو مع المطرب أحمد فؤاد، خلال الفترة المقبلة والأغنية من كلمات محمد الشناوى، وألحان أحمد فؤاد، وتوزيع فادى بدر، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة.

كريم فهمى وحمدى الميرغنى:

انتهى الفنان كريم فهمى من تسجيل ديو غنائى يجمعه مع الممثل الكوميدى حمدى الميرغنى داخل أحداث فيلم "ديدو"، الأغنية من توزيع الموسيقى محمد شفيق، ويشارك في الفيلم الفنانة هدى المفتى، وأحمد فتحى،ومحمد ثروت، ومن تأليف كريم فهمى، وإخراج عمرو صلاح.

مى كساب وفريد غنام:

انتهت الفنانة مى كساب بمشاركة المطرب المغربي فريد غنام من تصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم " ببساطة " ضمن أغانى ألبومها الجديد، والأغنية من كلمات نصر الدين ناجى، وألحان اورتيجا، وتوزيع أوكا، ويقوم بإخراج كليب المخرج المغربي ياسين الزاوي.