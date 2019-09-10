شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان المغربى عادل الميلودى يدعو الرجال لضرب زوجاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار الفنان المغربى، عادل الميلودى، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد دعوة وجهها إلى الرجال لضرب وتعنيف زوجاتهم، معتبرا أن ذلك علامة من علامات الرجولة.

وحسب موقع العربية، قال الميلودى خلال استضافته على إحدى القنوات الخاصة، إن "الرجل الذى لا يضرب زوجته ليس رجلاً"، لافتاً إلى أن "الزوج حر فى زوجته".

Advertisements

كما تحدث عن تجربته في هذا الأمر بكل افتخار، حيث أكد أنه سبق أن ضرب زوجته حينما كانا بإسبانيا وتم توقيفه ليوم واحد، بعدما نفت زوجته تعرضها للضرب، وعندما عاد إلى المغرب واصل ضربها وتعنيفها، مضيفا أن "الأمر عادي، هذه زوجتي، وعلى كل زوج أن يعتني بزوجته"، داعياً الرجال المغاربة إلى التعامل بالمثل مع زوجاتهم.

ولاقت تصريحات الميلودى، التى وصفت بـ"العدوانية"، غضبا واسعا على مواقع التواصل. وشُنت حملة ضده وصلت حد الدعوة لمقاضاته.