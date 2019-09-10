أطلقت عليها اسم فرعوني.. حنان مطاوع ترزق بمولودتها الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رُزقت الفنانة حنان مطاوع، بمولودتها الأولى، والتي أطلقت عليها اسم "أماليا".

ونشرت "حنان" عبر إنستجرام، صورة لها من غرفة العمليات، بصحبة زوجها ووالدتها الفنانة الكبيرة سهير المرشدي، وأخفت وجه ابنتها.

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وعلقت: "من فتره قريبة ربنا رزقني أنا وزوجي الحبيب بأجمل هدية من رب العالمين، بإبنتي أماليا، على فكرة أماليا اسم مصري قديم (فرعوني) معناه الأميرة الصغيرة ابنة الملك، ربنا يبارك فيها ويجعلها من الصالحات".

يذكر أن حنان مطاوع شاركت في سباق رمضان الماضي بمسلسل "لمس أكتاف"، بطولة ياسر جلال، إيمان العاصي.