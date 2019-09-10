- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
رُزقت الفنانة حنان مطاوع، بمولودتها الأولى، والتي أطلقت عليها اسم "أماليا".
ونشرت "حنان" عبر إنستجرام، صورة لها من غرفة العمليات، بصحبة زوجها ووالدتها الفنانة الكبيرة سهير المرشدي، وأخفت وجه ابنتها.
وعلقت: "من فتره قريبة ربنا رزقني أنا وزوجي الحبيب بأجمل هدية من رب العالمين، بإبنتي أماليا، على فكرة أماليا اسم مصري قديم (فرعوني) معناه الأميرة الصغيرة ابنة الملك، ربنا يبارك فيها ويجعلها من الصالحات".
يذكر أن حنان مطاوع شاركت في سباق رمضان الماضي بمسلسل "لمس أكتاف"، بطولة ياسر جلال، إيمان العاصي.
كانت هذه تفاصيل خبر أطلقت عليها اسم فرعوني.. حنان مطاوع ترزق بمولودتها الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.