بالصور.. كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاد ابنته "ناعومي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

احتفل الفنان كريم فهمي بعيد ميلاد ابنته "ناعومي" عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشر كريم صور له مع ابنته وعلق: "كل سنة وحبيبتي وأغلى حاجه في حياتي هي وأخواتها طيبه، كل سنه وانتي طيبه يا شبهي يا حته مني، بحبك يا نعومي، ربنا يحفظك انتي واخواتك".

ويواصل كريم فهمي تصوير فيلمه الجديد "ديدو"، والذى يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، منهم الفنان حمدي الميرغني، أحمد فتحي، بيومي فؤاد، محمد ‏ثروت ‏وريم مصطفى، وهو من تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح.