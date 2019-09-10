هند صبري تعلن موعد عرض فيلمها "نورا تحلم" في مهرجان تورنتو السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

اعلنت الفنانة التونسية هند صبري، عن موعد العرض الخاص لفيلمها "نورا تحلم"، بمهرجان تورنتو السينمائي الدولي والذي يعد من أهم المهرجانات في العالم.

وكتبت "صبري"، عبر حسابها الرسمي على "تويتر": " في انتظاركم جميعًا لحضور العرض الأول لفيلم (نورا تحلم)، يوم الأربعاء الموافق 11 من سبتمبر".

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فيلم "نورا تحلم"، هو فيلم روائي طويل من بطولة هند صبري ولطفي العبدلي بمشاركة حكيم بومسعودي، إيمان شريف، جمال ساسي وسيف الضريف، ومن إنتاج شركة بروباغندا-عماد مرزوق، ومن إخراج التونسية هند بوجمعة.

وتجسد "هند"، شخصية "نورا" بطلة الفيلم المستوحى من قصة حقيقية، ونورا تنتمي للطبقة الكادحة في تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها، والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي، وعلاقتها بأطفالها وزوجها وكيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه