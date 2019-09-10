بالصور.. هند صبري تتألق بإطلالة صيفية رائعة

تألقت النجمة هند صبري في أحدث جلسة تصوير لها، حيث نشرت صور إطلالتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهرت الفنانة هند صبري من خلالها بإطلالة صيفية رائعة، بنظارة شمس بنية، و فستان سواريه أبيض.

يذكر أن النجمة هند صبري شاركت مؤخراً في

بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2"، وهو بطولة كل من كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، إياد نصار، تارا عماد، أحمد خالد صالح، شيرين رضا، تامر هاشم، مروان يونس، محمود جمعة، رانيا الملاح، مها أبو عوف، ولاء الشريف، خالد الصاوي، رمزي لينر، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

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وتدور أحدث الفيلم بعد خمس سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتزوج الدكتور يحيى من لبنى، ويتم استدعاؤه لقسم الحالات الخطرة "8 غرب حريم"، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.