بالفيديو .. الفنان أبو يتخطي الـ2 مليون بـ"عيش يا قلبي"

تخطي كليب "عيش يا قلبي" للفنان ابو 2 مليون مشاهدة، وذلك عبر موقع الفيديوهاتاليوتيوب.
"عيش يا قلبي" هي من كلمات ابو ومحمد
ويشار ان اخر اعمال ابو أغنية "3 دقات" مع الفنانة يسرا والذي حقق نجاحا كبير.
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