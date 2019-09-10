تخطي كليب "عيش يا قلبي" للفنان ابو 2 مليون مشاهدة، وذلك عبر موقع الفيديوهات اليوتيوب. اليوتيوب. "عيش يا قلبي" هي من كلمات ابو ومحمد Advertisements سرحان ومن ألحان مدين وتوزيع مينو. سرحان ومن ألحان مدين وتوزيع مينو. ويشار ان اخر اعمال ابو أغنية "3 دقات" مع الفنانة يسرا والذي حقق نجاحا كبير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. الفنان أبو يتخطي الـ2 مليون بـ"عيش يا قلبي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.