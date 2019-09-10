شاهد.. رامي صبري يطرح كليب "وبقابل ناس"

طرح الميجا ستار رامي صبري أغنية جديدة بعنوان "وبقابل ناس" علي طريقة الفيديو كليب وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي اليوتيوب. العالمي اليوتيوب. الأغنية من كلمات أحمد علي موسي وألحان شادي حسن وتوزيع Advertisements موسيقي طارق توكل وإخراج هادي الباجوري. موسيقي طارق توكل وإخراج هادي الباجوري. ويذكر ان أغنية "وبقابل ناس" من ضمن ألبوم رامي صبري الجديد "فارق معاك" والذي حقق نسب مشاهدة عالية بيويتوب.

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