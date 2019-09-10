خاص الفن- عاصي الحلاني يسقط عن الحصان ويدخل الطوارئخاص الفن-جاد خليفة يستعد لطرح ميني ألبوم...

ميرنا وليد - بيروت - تعرّض الفنان ​عاصي الحلاني​ لإصابة في ذراعه الشمال بعد سقوطه عن الحصان في مزرعته ونقل على إثر الحادث الى مستشفى الرياق ودخل الطوارئ لنيل المعالجة اللازمة.

وفي اتصال مع مسؤول الطوارئ في مستشفى الرياق حسين أبو ضياء أكد لموقع "الفن" دخول عاصي الحلاني الى المستشفى بسبب سقوطه عن الحصان وإصابته بكسر في ذراعه الشمال.

وللإطمئنان أكثر على صحة الفنان عاصي الحلاني، إتصلنا بإبن عمّه ماجد الحلاني وأكد لنا أن عاصي بصحة جيّدة ولا خطر على حياته والإصابة إقتصرت فقط في إصبعه الصغير، ولا يزال تحت تأثير الوقوع عن ظهر الحصان وبحاجة إلى الراحة وسيعود الى المنزل.

من أسرة موقع "الفن" نتمنى للفنان عاصي الحلاني الصحة والسلامة.